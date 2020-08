Anticipazioni Daydreamer 3 settembre: continuano le gelosie tra Can e Sanem. La ragazza ed Emre avranno degli incidenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 3 settembre: cos’accadrà nella soap giovedì? Vedremo che al campeggio arriverà anche Fabri. Lui e Gamze faranno proseguire le gelosie tra Can e Sanem. Successivamente l’Aydin si perderà nel bosco e cadrà in una buca: sarà proprio Can, insieme a Fabri, a trovarla e a salvarla. Gli spoiler turchi ci dicono che poi Sanem si ubriacherà e bacerà il suo principale. La puntata si concluderà con un altro feroce litigio tra lui ed Emre, dopodiché quest’ultimo se ne andrà sconvolto, rimanendo vittima di un grave incidente stradale Anticipazioni Daydreamer 3 settembre: Can e Sanem sempre gelosi ... Leggi su pianetadonne.blog

