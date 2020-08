Adele in bikini e leggings su Instagram sfoggia un fisico perfetto (Di lunedì 31 agosto 2020) Adele sorprende ancora una volta tutti, mostrandosi su Instagram con un look inedito: pezzo superiore del bikini e leggings. Un outfit che mette ancora di più in evidenza il suo fisico perfetto, frutto di un nuovo stile alimentare e sport. La popstar ha preso parte alla sfilata organizzata in occasione del famoso carnevale londinese di Notting Hill. 32 anni, una voce strepitosa e una sensibilità unica, Adele negli ultimi anni ha subito una trasformazione fisica sorprendente. Dopo la fine dell’amore con Simon Konecki, padre di suo figlio Angelo, la cantante ha dato una svolta alla sua vita, modificando la dieta e aumentando l’attività fisica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Adele è riuscita a ... Leggi su dilei

GMarcomin : RT @BarbieXanax: In bocca al lupo ad Adele che riceverà una shitstorm allucinante per la nuova foto. Preparatevi per critiche sul fatto che… - DrApocalypse : #Adele in bikini, la foto diventa virale - Bordnassela : se #Adele fosse la cicciona di prima avrebbe potuto anche vestirsi da Bingo Bongo e nessuno avrebbe fiatato perché… - Eleonor34741376 : RT @BarbieXanax: In bocca al lupo ad Adele che riceverà una shitstorm allucinante per la nuova foto. Preparatevi per critiche sul fatto che… - StefGiselle86 : RT @Nayrobica_: Adele sei una strafiga fottitene delle milioni di persone che non hanno niente di meglio da fare che vedere il marcio in tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Adele bikini Adele è stata accusata di appropriazione culturale per il suo "tributo" alla Giamaica Giornalettismo diaco io e te

(ANSA) - E' stato sospeso, per ora domani poi si capira', il programma di Rai1 Io e Te di Pierluigi Diaco (sostituito dalle 14 alle 15.40 da La Vita in diretta Estate). Secondo quanto si apprende da f ...

Adele pubblica una foto in costume mostrando il suo fisico e scoppia una bufera sui social

È polemica per l’ultimo scatto fotografico pubblicato da Adele. La cantautrice britannica è finita al centro di una nuova bufera social, rea di appropriazione culturale illecita. Il pittoresco Carneva ...

(ANSA) - E' stato sospeso, per ora domani poi si capira', il programma di Rai1 Io e Te di Pierluigi Diaco (sostituito dalle 14 alle 15.40 da La Vita in diretta Estate). Secondo quanto si apprende da f ...È polemica per l’ultimo scatto fotografico pubblicato da Adele. La cantautrice britannica è finita al centro di una nuova bufera social, rea di appropriazione culturale illecita. Il pittoresco Carneva ...