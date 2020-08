Tennis – Primo positivo al Covid nella bolla di New York: Benoit Paire salta gli US Open (Di domenica 30 agosto 2020) Il mondo del Tennis segue con appresione l’evolversi della situazione nella bolla di New York che ha registrato oggi il suo Primo positivo. Benoit Paire ha contratto il Coronavirus e non potrà prendere parte agli imminenti US Open, Primo Slam stagionale dopo lo stop dovuto alla pandemia. Le autorità hanno chiesto agli altri Tennisti francesi presenti, Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrere e Édouard Roger Vasselin, di restare in isolamento nelle loro stanze in attesa di ulteriori comunicazioni in merito.L'articolo Tennis – Primo positivo al Covid nella ... Leggi su sportfair

