Temptation Island nuova coppia | Sofia vuole molto di più da Amedeo (Di domenica 30 agosto 2020) Una nuova coppia di Temptation Island è stata presentata e sta facendo molto discutere. Sofia vuole molto di più da Amedeo, ma lui sembra tirarsi indietro e stare alla larga da passi importanti. Come finirà? Manca davvero molto poco all’inizio della nuova edizione di Temptation Island, che sarà presentata da Alessia Marcuzzi. Mentre le riprese … L'articolo Temptation Island nuova coppia Sofia vuole molto di più da Amedeo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - prestia_fabio : RT @gossipblogit: Temptation Island 8, Serena e Davide sesta coppia ufficiale (video) - ChiaraBaldi86 : Glorie di casa mia ?? - gossipblogit : Temptation Island 8, Serena e Davide sesta coppia ufficiale (video) - shark2208 : #AntonellaElia e #PietroDellePiane, #TemptationIsland tutta una finta? Dove li hanno #beccati in vacanza... -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Le coppie si sono già presentate nei video, per iniziare a far capire ai telespettatori cosa potrebbe accadere durante questa nuova edizione di Temptation Island. Sofia e Amedeo non sembrano una coppi ...Sono Amedeo e Sofia la nuova coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island che partirà il prossimo 9 settembre su Canale 5, condotto sempre da Alessia Marcuzzi. I due ragazzi umbri s ...