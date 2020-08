Suarez Juventus, pista non tramontata: c’è anche l’ok di un giocatore (Di domenica 30 agosto 2020) Suarez Juventus – La Juventus sembrerebbe intenzionata a rinforzare l’attacco. Sono tanti i nomi finiti sul taccuino di Paratici e il primo sarebbe quello di Luis Suarez, centravanti in rotta di collisione col Barcellona. Arriva anche un assist nella trattativa di un giocatore: la dirigenza riscuote l’approvazione di un top player presente in rosa. Suarez Juventus, pista non tramontata: c’è anche l’ok di un giocatore Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera Cristiano Ronaldo avrebbe approvato l’idea di ingaggiare il bomber uruguayano in vista della stagione ormai imminente. Leggi anche: Dzeko ... Leggi su juvedipendenza

Edin Dzeko sembra essere il profilo numero uno per l'attacco della Juventus ma il giocatore non avrebbe ancora preso una decisione sul suo futuro, potrebbe anche spiazzare tutti e restare alla Roma. P ...

NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il calciomercato della Juventus prosegue nel segno dei colpi di scena. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è stato il primo, seguito dall’acquisto di Weston ...

