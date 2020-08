Roma, buoni libro per l’anno scolastico 2020/2021: ecco tutte le info (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, buoni libro per l’anno scolastico 2020-2021. I Comuni dovranno provvedere a garantire la gratuità – totale o parziale – dei libri testo in favore degli alunni e studenti iscritti presso le scuole d’istruzione secondaria di I e II grado, statali e private paritarie. Ma chi può usufruire dei buoni libro per l’anno scolastico 2020/2021? Due requisiti: bisogna risiedere nel territorio di Roma Capitale e l’ISEE non deve essere superiore a 15.493,71 euro. Niente buono libro per gli studenti iscritti a Corsi di Formazione Professionale. La domanda si può presentare dal 18 agosto 2020 fino al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Scuola, buoni libro: al via le domande per l'anno scolastico 2020/2021

Secondo La Nazione, il centrocampista uruguaiano potrebbe essere il primo acquisto post-lockdown della Fiorentina. Ieri in tribuna, chiaro indizio Se non dovessero subentrare complicazioni o sorprese ...

Agroalimentare: Anzaldi (Iv), a rischio salvataggio Ferrarini, intervenga Gualtieri

Roma, 30 ago 15:17 - (Agenzia Nova) - Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi torna sul salvataggio della azienda Ferrarini che dice in un'intervista ad Affaritaliani.it "rappresenta un esempio di ...

