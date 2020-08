Migranti, a Lampedusa in arrivo tre navi quarantena (Di domenica 30 agosto 2020) Tre navi quarantena in arrivo a Lampedusa per ospitare i Migranti presenti sull’isola. ROMA – Tre navi quarantena in arrivo a Lampedusa. L’annuncio è arrivato dal Viminale dopo le accuse da parte del sindaco Martello che ha dichiarato uno sciopero per il silenzio del Governo. “Il ministero dell’Interno – si legge nella nota citata da La Repubblica – segue con estrema attenzione la grave situazione legata allo sbarco di circa 40 Migranti a Lampedusa. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Luciana Lamorgese hanno deciso di ricorrere all’utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due ... Leggi su newsmondo

