Messi, la Liga dalla parte del Barcellona: 'Senza clausola non concederemo il transfer' (Di domenica 30 agosto 2020) Messi è un giocatore sotto contratto, nel suo accordo col Barcellona esiste una clausola rescissoria e la Liga non concederà il transfer all'argentino se non sarà pagata quella clausola 'secondo le ... Leggi su leggo

