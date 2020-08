Marnie: Grace Kelly doveva essere la protagonista ma fu costretta a rinunciare (Di domenica 30 agosto 2020) Grace Kelly aveva già lavorato due volte con Alfred Hitchcock ma quando quest'ultimo le offrì il ruolo di Marnie l'attrice fu costretta a rinunciare. Grace Kelly aveva già interpretato con successo due film di Alfred Hitchcock ma quando il regista propose pubblicamente alla principessa il ruolo principale di Marnie, i residenti di Monaco espressero la loro disapprovazione e l'attrice fu costretta a rinunciare. Un'ulteriore complicazione fu rappresentata dal fatto che, dal momento che Kelly non aveva ancora adempiuto al suo contratto MGM quando sposò il principe Ranieri III nel 1956, l'attrice non poteva apparire in nessun film che non fosse prodotto dalla MGM. Dopo ... Leggi su movieplayer

