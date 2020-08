La Lega contro Mastella: “Due pesi e due misure. Multe ai leghisti e nulla ai centri sociali” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mastella vuole mettere il bavaglio alla Lega non per la mascherina. Multa solo i leghisti in piazza e non i contestatori dei centri sociali. Due pesi e due misure per punire chi ha riempito la piazza con i colori della Lega”. Inizia così una nota congiunta del segretario regionale della Lega in Campania, on. Nicola Molteni e dei parlamentari Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa. “contro l’arbitrio mastelliano ci rivolgeremo agli organi di giustizia. A Benevento – concludono – vale la legge italiana o l’arbitro padronale di Mastella?”. L'articolo La Lega contro ... Leggi su anteprima24

