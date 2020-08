Formula 1, GP Belgio 2020: diretta gara oggi su Sky e TV8, info streaming (Di domenica 30 agosto 2020) A distanza di una settimana dall’ultimo Gran Premio, oggi si correrà la gara di Formula 1 per il GP Belgio 2020, settima prova della stagione. Il circuito sarà quello di Spa-Francorchamps. Dopo le emozionanti due gare che hanno preceduto questo nuovo appuntamento e nelle quali i protagonisti a Silverstone sono stati Hamilton e Verstappen, ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

SkySportF1 : LE FERRARI FUORI DAL Q3 ??I dettagli: - SkySportF1 : Ferrari, Binotto dopo le qualifiche in Belgio: 'Serve pazienza, lavoriamo per il futuro' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, GP Belgio: doppia eliminazione al Q2 per le Ferrari a Spa #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 #BelgianGP: ricognizioni della Polizia nei boschi - sportli26181512 : Formula 2, GP Belgio: Juan Manuel Correa al circuito di Spa. FOTO: Al termine della Gara-2, sull'accont Twitter del… -