Coronavirus, 1.365 nuovi contagi e 4 morti (Di domenica 30 agosto 2020) È quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute pubblicato sul sito della Protezione Civile. Leggi su ilroma

you_trend : ?? #Coronavirus, 30 agosto 2020 • Attualmente positivi: 24.205 • Deceduti: 35.477 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.365 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 agosto: 1.365 nuovi casi e 4 morti nelle ul... - zazoomblog : Coronavirus i dati del 30 agosto: 1.365 nuovi contagi e 4 morti - #Coronavirus #agosto: #1.365 #nuovi - a70199617 : #SONO LE 17,36 E NON È SUCCESSO NIENTE PER I NEGAZIONISTI Coronavirus, 1.365 nuovi contagi e 4 morti -