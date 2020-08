Bella Thorne: le prostitute di OnlyFans la accusano di danneggiamento (Di domenica 30 agosto 2020) Bella Thorne ha chiesto scusa agli utenti di OnlyFans, soprattutto alle prostitute iscritte al sito che questa settimana hanno mosso contro di lei un'accusa di danneggiamento. Dopo aver guadagnato due milioni di dollari in una settimana, Bella Thorne ha chiesto scusa agli utenti di OnlyFans perché, a causa sua, il social ha creato nuove regole che però equivalgono ad un danneggiamento per le prostitute presenti sul sito. Nei giorni scorsi, Bella Thorne è tornata a far parlare di sé per la scelta di iscriversi a OnlyFans, il social network osé che permette agli utenti di accedere a foto di nudo che altrimenti non sarebbero accettate sui ... Leggi su movieplayer

Bella Thorne si scusa con le colleghe OnlyFans: "Volevo lottare contro i tabù del sesso"

Qualche giorno fa Bella Thorne ha annunciato l'arrivo su OnlyFans, social network dalla nota fama hot che prevede la libera vendita di immagini private ai propri followers. L'attrice e modella statuni ...

