Assoluti 2020, Leonardo Fabbri show a Padova: “Non mi aspettavo i 22 metri quest’anno” (Di domenica 30 agosto 2020) Trentatré anni dopo il record di Alessandro Andrei (22.91) a Viareggio, un pesista italiano si avvicina a quello che fu record del mondo nel 1987. Quella di Leonardo Fabbri agli Assoluti 2020 è la seconda migliore prestazione italiana di sempre. Un 21,99 nel getto del peso che proietta il 23enne fiorentino nella copertina della terza e ultima giornata della rassegna di Padova. “È un lancio che ho sentito subito buono, infatti ho esultato quando l’ho visto cadere – ha spiegato Fabbri ai microfoni della Fidal -. C’erano condizioni ideali, la pedana molto buona e finalmente sono riuscito a trovare tutto perfetto. Vuol dire che sto lavorando bene e che sto seguendo le indicazioni di Paolo Dal Soglio. I 22 metri me li sarei ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Assoluti di #atletica. Clamoroso #Fabbri: 21.99 nel peso, seconda misura mondiale 2019 - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - Mzucchiatti95 : RT @sportface2016: #Assoluti, la gioia di #Fabbri: 'Ma ora si riparte come se non fosse successo niente” - sportface2016 : #Assoluti, la gioia di #Fabbri: 'Ma ora si riparte come se non fosse successo niente” - GarauPina : RT @UnioneSarda: Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -