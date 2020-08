Ag. Allan frena: "Siamo a buon punto con l'Everton, ma ancora non c'è accordo" (Di domenica 30 agosto 2020) Allan all'Everton, tutto sembra ormai fatto. Ma dall'agente del centrocampista brasiliano arriva una smentita, probabilmente solo di facciata. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ag. Allan frena: 'Siamo a buon punto con l'Everton, ma ancora non c'è accordo' - cn1926it : #Allan, l’agente frena: “#Everton? A buon punto, ma non c’è l’accordo con il calciatore” - infoitsport : Allan-Everton, Auriemma frena: 'Altro che visite mediche, oggi sarà a Castel di Sangro' - zazoomblog : Allan-Everton Auriemma frena: Altro che visite mediche oggi sarà a Castel di Sangro - #Allan-Everton… - tuttonapoli : Allan-Everton, Auriemma frena: 'Altro che visite mediche, oggi sarà a Castel di Sangro' -

Ultime Notizie dalla rete : Allan frena

Allan all'Everton, tutto sembra ormai fatto. Ma dall'agente del centrocampista brasiliano arriva una smentita, probabilmente solo di facciata. Juan Gemelli, rispondendo alla precisa domanda di Tuttosp ...Ormai è rottura totale tra Messi e il Barcellona. Secondo i media spagnoli, domani la Pulce non si presenterà nella città catalana per i test previsti dalle norme anti Covid in vista della ripresa deg ...