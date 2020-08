Whatsapp, attenzione a invio codici attivazione: è così che rubano profili (Di sabato 29 agosto 2020) Whatsapp, attenzione a invio codici attivazione: è così che rubano profili. La polizia avverte gli utenti della truffa telefonica che copia i profili La Polizia avverte gli utenti di una nuova truffa telefonica messa in giro per rubare i loro profili. Nello specifico, si tratta di una truffa che si serve di Whatsapp per copiare … L'articolo Whatsapp, attenzione a invio codici attivazione: è così che rubano profili proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Whatsapp, l'allerta della Polizia: attenzione all'invio codici di attivazione. Così duplicano i profili - zazoomblog : Whatsapp lallerta della Polizia: attenzione allinvio codici di attivazione. Così rubano i profili -… - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: #Whatsapp, l'allerta della Polizia: attenzione all'invio codici di attivazione. Così duplicano i profili - leggoit : #Whatsapp, l'allerta della Polizia: attenzione all'invio codici di attivazione. Così duplicano i profili - eeianna_ : bella raga ho appena scattato una foto che ho messo come immagine whatsapp e instagram, rimarrà quella per i prossi… -