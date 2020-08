Valorant, clamorosa sconfitta del Team SoloMid contro Dignitas: la reazione di Myth è furiosa (Di sabato 29 agosto 2020) Valorant è solo agli inizi della sua avventura nel mondo esports, ma alcune organizzazioni cominciano a riscuotere un certo consenso e ad accrescere la propria platea di tifosi. Una di queste è il Team SoloMid (TSM), squadra che è stata pubblicizzata come una delle migliori del Nord America. Non solo artisti del calibro di Jett Matthew “Wardell” Yu (considerato un vero e proprio fenomeno, ndr), il veterano di CS: GO James “Hazed” Cobb e Yassine “Subroza” Taoufik: TSM, infatti, può contare anche su Ali “Myth” Kabbani come “uomo di punta”. Nonostante abbiano ottenuto risultati incredibili vincendo grandi tornei come il T1 x Nerd Street Gamers Showdown o il FaZe Clan Invitational, TSM ha subito una cocente eliminazione da parte di ... Leggi su esports247

