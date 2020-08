Sparisce il superticket: «Cancellata una vera e propria tassa sulla salute» (Di sabato 29 agosto 2020) Dal primo settembre entra in vigore l’abolizione del superticket: a prescindere dal reddito, viene Cancellata la quota di 10 euro prevista per le prestazioni sanitarie specialistiche. Una misura realizzata con risorse extra Fondo sanitario nazionale. «Cancelliamo una vera e propria tassa sulla salute», ha più volte spiegato il ministro Roberto Speranza. Per il ticket si spendono ogni anno quasi 3 miliardi di euro, solo una parte riguarda il superticket. Introdotto nel 2011, l’abolizione è diventata legge il 23 dicembre scorso … Continua L'articolo Sparisce il superticket: «Cancellata una vera e propria ... Leggi su ilmanifesto

infoitsalute : Superticket, sparisce l'odiosa tassa della salute. I medici 'è un atto di equità' - ccaismett : Il Ministro Speranza:' Sparisce dal 1° settembre il superticket sanitario' - AstrafeSicilia : Il Ministro Speranza :' Sparisce il super ticket sanitario dal 1° settembre ' - rtavideotaro : Sanità: dal 1 settembre il superticket sparisce - RTA VIDEOTARO. TG 19.35 -

Ultime Notizie dalla rete : Sparisce superticket Dal 1 settembre via il superticket sanitario di 10 euro. L'annuncio del ministro Speranza isnews Salute. Dal primo settembre sparisce il superticket per le prestazioni sanitarie

Introdotto nel 2011 per reperire risorse, è stato abolito nell’ultima manovra. Il ministro Speranza: non lo pagherà più nessuno, eliminata una violazione della Carta Il ministro della Salute, Roberto ...

Superticket, sparisce l’odiosa tassa della salute. I medici “è un atto di equità”

Dal 1 settembre via il superticket per tutti i redditi che fu introdotto nel 2011 durante il periodo della Spending review ma che ha solo aumentato le disuguaglianze nel Paese. Speranza “nessuno lo pa ...

Introdotto nel 2011 per reperire risorse, è stato abolito nell’ultima manovra. Il ministro Speranza: non lo pagherà più nessuno, eliminata una violazione della Carta Il ministro della Salute, Roberto ...Dal 1 settembre via il superticket per tutti i redditi che fu introdotto nel 2011 durante il periodo della Spending review ma che ha solo aumentato le disuguaglianze nel Paese. Speranza “nessuno lo pa ...