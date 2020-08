Scuola: bus pieni all'80%, ma almeno quattro Regioni vogliono rinviare l'apertura (Di sabato 29 agosto 2020) Il governo è fiducioso: l'accordo sul trasporto pubblico locale si troverà e le scuole potranno riaprire il 14 settembre. Tra i governatori c'è chi, come il presidente... Leggi su ilmessaggero

AMorelliMilano : #SCUOLA DA MATTI! Il governo se ne inventa un’altra: mancano i posti per i ragazzi sugli #scuolabus? I compagni di… - GiovanniToti : Dopo le mascherine obbligatorie per i bambini a #scuola e i divisori di plexiglas tra i banchi, a meno di un mese d… - titina49 : RT @Pinodemarco: Ogni cassonetto bruciato, ogni scuola incendiata, ogni TMB che prende fuoco come i bus, ogni spiaggia riempita di chiodi e… - sleepingvlover : Non voglio tornare a scuola, non così sono pure pendolare COME CAZZO DOVREI PRENDERLO IL BUS CHE OGNI ANNO SIAMO TUTTI AMMASSATTI - LSpallino : C'è da chiedersi come facessero i ragazzi a andare a scuola prima del COVID-19. -