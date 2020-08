Recensione Pozioni Esplosive: tutti a lezione da Albus Ludente (Di sabato 29 agosto 2020) Lacrime di unicorno, Fumo di drago, Muco di orco e Forfora di fata sono i quattro ingredienti necessari per creare la magica Recensione di Pozioni Esplosive Oggi parliamo di Pozioni Esplosive, un gioco della Horrible Games che è stato localizzato in Italia grazie alla Ghenos Games e che ha vinto il premio Gioco dell’Anno 2016. Lo scopo del gioco è quello di accumulare più punti degli altri giocatori creando più Pozioni Esplosive possibili. Ora, prendete i vostri taccuini, la penna e il calamaio perchè il professor Albus Ludente, sta per iniziare una delle sue lezioni e dovete prestare molta attenzione se volete superare gli esami dell’ultimo anno all’Accademia di Stregoneria ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Recensione Pozioni Esplosive: tutti a lezione da Albus Ludente #GhenosGames #HorribleGames #PozioniEsplosive… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Pozioni

PlayStationBit

The Tower of Beatrice è un videogioco sviluppato e pubblicato da Fairy Forest e Sometimes You; appartiene a un genere che è ormai considerabile “di nicchia” nel mondo del gaming, quello dei punta e cl ...Seguendo le orme di Pokémon GO, e tutti i giochi mobile in realtà virtuale usciti successivamente, lo studio interno di cd project, Spokko, ha sviluppato un nuovo gioco ambientato nell’universo di The ...