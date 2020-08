Premier, l’addio sui social: “Mi dimetto per problemi di salute” (Di sabato 29 agosto 2020) Il Premier giapponese Shinzo Abe ha annuciato oggi nel corso di una conferenza stampa le dimissioni da primo ministro per motivi di salute. Abe, affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni nel 2005-2006, da alcuni giorni era rientrato in ospedale per controlli medici. "Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte", ha detto il Premier. "Non vorrei che la malattia possa incidere su decisioni politiche importanti" ha spiegato assicurando che continuerà a servire il Paese "finché non sarà trovato un successore". (Continua...) Ricoverato due volte in questa settimana, una per otto ore, è stato ... Leggi su howtodofor

