Napoli-Salernitana, accordo per Tutino: l’attaccante non ha ancora deciso (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo un’annata movimentata in prestito fra Hellas Verona ed Empoli, Gennaro Tutino sta cercando una nuova sistemazione per la stagione 2020/2021. L’attaccante classe 1996 potrebbe ritornare in Serie B per vestire la maglia della Salernitana. De Laurentiis e Lotito, patron dei rispettivi club, hanno già trovato l’accordo economico, così come la dirigenza granata con il procuratore del ragazzo. L’ultima parola spetta proprio al giovane centravanti, che non è pienamente convinto del trasferimento. Da Salerno hanno fatto sapere che non aspetteranno più di 24 ore per la sua decisione, e nel frattempo si tutelano contattando l’agente di Francesco Forte. L'articolo Napoli-Salernitana, accordo per ... Leggi su anteprima24

