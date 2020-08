La curva dei contagi cresce ma i morti diminuiscono. Ecco perché (Di sabato 29 agosto 2020) Bassetti: «Siamo più bravi a gestire i casi e la percentuale di positività che troviamo nei tamponi arriva oggi al massimo al 2,5%, ben lontana dal 30% di fine marzo» Leggi su ilsole24ore

Da un lato la curva dei contagi che ha ripreso a salire da ormai 4 settimane, dall'altro i dati degli ospedali che fotografano una situazione del tutto sotto controllo. Con i ricoveri più difficili – ...

