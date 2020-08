Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (Di sabato 29 agosto 2020) Grazie al sempre informato Vicolodellenews.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni che riguardano le puntate inedite di 'Uomini e Donne', in onda partire dal prossimo 7 settembre 2020, alle 14:45 su Canale 5. Ieri, venerdì 28 agosto 2020. Nel corso della seconda registrazione della nuova stagione, è stata presentata la nuova tronista, Jessica, che condividerà l'ambitissima poltrona rossa con Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie. Conosciamola meglio:Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne 29 agosto 2020 16:48. Leggi su blogo

toysblogit : Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne - Elis4b : @latestinspace Oddio, che scelta difficile! Sono tutte professioniste di altissimo livello. Anche se adoro Suni, ch… - URSSettigommosi : @jessica_hazizaj secondo me stanno bene più che altro a chi è alt* essendo 'larghi' - sof_iaiao : @jessica_hazizaj amo se ti dico chi è mi dici anche tu che faccio bene a non scrivergli ?? - jessica_hazizaj : @margheeeeeeeeee NO MAI MAI MAI MAI anzi no prendiamoci uno della GHENG DEL BOSCO(tu sai di chi sto parlando dai HAHAH)?? -