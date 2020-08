Crisi Ferrari, Binotto è in confusione: "C'è qualcosa che ci sta sfuggendo' (Di sabato 29 agosto 2020) Credo che domani potremmo combattere con chi è davanti, se troveremo il giusto bilanciamento la gara sarà ancora tutta da scrivere, di solito in gara abbiamo un ritmo migliore", fonte La Gazzetta ... Leggi su blitzquotidiano

Gazzetta_it : Binotto e la crisi Ferrari: “C'è qualcosa che ci sta sfuggendo, i piloti non hanno fiducia' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Binotto e la crisi Ferrari: “C'è qualcosa che ci sta sfuggendo, i piloti non hanno fiducia' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Binotto e la crisi Ferrari: “C'è qualcosa che ci sta sfuggendo, i piloti non hanno fiducia' - infoitsport : GP Belgio 2020: analisi passo gara, Ferrari in crisi - Zio_Danilo : RT @Gazzetta_it: Binotto e la crisi Ferrari: “C'è qualcosa che ci sta sfuggendo, i piloti non hanno fiducia' -