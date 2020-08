Covid-19, cinque casi positivi registrati in Irpinia: tre nel capoluogo (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 5 persone: 3 residenti nel comune di Avellino, di cui: un paziente ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino, un contatto di un caso risultato positivo e un rientro extraregionale; 1 residente nel comune di Monteforte rientro extraregionale; 1 residente nel comune di Santo Stefano del Sole rientro extraregionale. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi. Covid-19, resta alto il numero di nuovi positivi in Campania: il bollettino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

TommyBrain : VERGOGNA! Cinque deputati hanno ottenuto il bonus Covid riservato alle partite IVA!' - IacobellisT : VERGOGNA! Cinque deputati hanno ottenuto il bonus Covid riservato alle partite IVA!' - irpiniatimes1 : Covid-19 Irpinia, cinque nuovi casi di contagio. Tre ad Avellino - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Carnago, i positivi al Covid salgono a cinque, “contagiati anche minori“ - laprovinciacr : Covid, in provincia di Cremona sono cinque i nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cinque

Il Tirreno

Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 25 in meno rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti (uno ad Agrigento, 3 a Pozzallo ed uno a Marzamemi). È quanto ripo ...La Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, si accingerebbe ad emettere un'ordinanza per dichiarare "zona rossa" la frazione di Messignadi di Oppido Mamertina dopo che si è scoperto che ben 1 ...