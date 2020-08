'Amici 19', Francesca Tocca conferma su Instagram: 'Io e Valentin non stiamo più insieme' (Di sabato 29 agosto 2020) Non ha avuto un lieto fine la chiaccheratissima storia d'amore tra Francesca Tocca , ballerina professionista di 'Amici', e Valentin Dumitru , concorrente nell'ultima edizione. Si sono conosciuti ... Leggi su tgcom24.mediaset

bacamu67 : RT @LuciaBusato: ??????Amici diamo una mano a Francesca, non ce la fa più ha il rifugio strapieno, ha bisogno del nostro aiuto! RT RT per favo… - Cavalierebuono : RT @LuciaBusato: ??????Amici diamo una mano a Francesca, non ce la fa più ha il rifugio strapieno, ha bisogno del nostro aiuto! RT RT per favo… - Valessiabi : RT @LuciaBusato: ??????Amici diamo una mano a Francesca, non ce la fa più ha il rifugio strapieno, ha bisogno del nostro aiuto! RT RT per favo… - Alfredo63744691 : @sun_kissed37 @Frances14924568 Cara Francesca, dobbiamo essere onesti, ce la siamo cercata, sono tantissime le ital… - LadyNews_ : #FrancescaTocca e #ValentinAlexandruDumitru si sono lasciati -