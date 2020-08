Tre matrimoni in uno (Di venerdì 28 agosto 2020) Tra due settimane mi sposo ma non vorrei. La pandemia ci ha spaventati e sentiamo il bisogno di dare ai bambini e a noi stessi delle tutele. Eppure non riesco a gioire e, da femminista, mi sembra di tradire - non so bene cosa. Leggi Leggi su internazionale

Eppure non riesco a gioire e, da femminista, mi sembra di tradire - non so bene cosa.–Cecilia Diciamo matrimonio ma in realtà intendiamo tre cose distinte: la festa, l’atto giuridico e il progetto ...

Elettra Lamborghini e il matrimonio: "Chiederò a tutti gli invitati di fare il tampone"

La cantante Elettra Lamborghini annuncia sui social che intende chiedere a tutti i partecipanti al suo matrimonio di avere un tampone negativo non più vecchio di tre giorni. La giovane critica anche l ...

