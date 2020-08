Torino, Vojvoda: «Ho scelto i granata per la loro storia» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il nuovo acquisto del Torino si è presentato in conferenza stampa Mërgim Vojdova, nuovo acquisto del Torino, si è presentato in conferenza stampa. Torino – «Ci tengo innanzitutto a ringraziare il Presidente Cairo e il Direttore Vagnati che mi hanno portato qui. Ho scelto il Toro per la sua gloriosa storia. La mia prima impressione è stata senza dubbio positiva. Mi ha colpito il fatto che si lavori tanto sulla tattica, è una caratteristica chiave del campionato di Serie A: uno dei maggiori in Europa, sono qui anche per questo motivo». RUOLO – «Posso ricoprire più ruoli: il mio preferito è quello di terzino destro, ma ho giocato per molti anni come difensore centrale. So di trovare un tecnico che prima di ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Vojvoda già domani sera a #torino: 5.5 milioni più bonus allo #StandardLiegi e già 16 milioni spesi dal… - DiMarzio : #Calciomercato #Torino, ecco #Vojvoda: 'Non vedo l'ora di iniziare' - sportli26181512 : Torino, Linetty e Vojvoda si presentano: 'Pronti per Giampaolo': I due nuovi acquisti granata si presentano: 'Il To… - CorriereTorino : Calciomercato Toro, maglia granata per Linetty e Vojvoda - PisuDavi : #Torino | #Linetty e #Vojvoda si presentano -