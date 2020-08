Peres positivo: la Roma rinvia la ripresa degli allenamenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Non sembra esserci davvero pace per la Roma, che ha da poco iniziato la fase di preparazione in vista della nuova stagione, ma si è già trovata costretta a rinviare a domani – sabato 29 agosto – la ripresa degli allenamenti. L’esterno Bruno Peres è risultato infatti positivo al coronavirus. Il giocatore sta bene e … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

DiMarzio : #Roma, anche #BrunoPeres positivo: è asintomatico - mirko_masella : RT @sportli26181512: Bruno Peres positivo al coronavirus, la Roma posticipa la ripresa degli allenamenti: Il calciatore brasiliano ha comun… - zazoomblog : Roma altro positivo al Covid: è Bruno Peres - #altro #positivo #Covid: #Bruno #Peres - GIUSPEDU : RT @sportface2016: +++#Roma: dopo #Mirante e Carles #Perez anche Bruno #Peres è positivo al #COVID?19+++ - sportli26181512 : Bruno Peres positivo al coronavirus, la Roma posticipa la ripresa degli allenamenti: Il calciatore brasiliano ha co… -