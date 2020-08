Nubifragio: auto contro guard-rail a Bollate, Varesina chiusa a Baranzate (Di venerdì 28 agosto 2020) auto contro un guard-rail tra Bollate e Senago, grosso ramo caduto tra Bollate e Novate Milanese. Varesina invece chiusa per la caduta di un albero a Baranzate (qui le prime foto). E’ la prima conta dei danni dopo il Nubifragio che si è abbattuto poco dopo le 22 sul Nord Milano. Nei minuti della bomba … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

