Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sono nozze d’argento: 25 anni d’amore (Di venerdì 28 agosto 2020) «Questa volta mi fermo qui». Maurizio Costanzo lo disse il 28 agosto 1995 dopo le nozze con Maria De Filippi. Mai parole furono più profetiche, visto che quest’anno sono nozze d’argento. Un «traguardo bellissimo», ha detto la regina della tv che in 25 anni non ha «mai pensato» di lasciare il marito: «È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore». Un traguardo a cui il giornalista – che nel giorno dell’anniversario di matrimonio festeggia anche il suo compleanno (quest’anno sono 82) – non avrebbe mai pensato di arrivare: «Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no», ha detto in un’intervista. «Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi». Leggi su vanityfair

