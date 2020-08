J.K. Rowling restituisce il premio umanitario Ripple of Hope dopo le nuove accuse di transfobia (Di venerdì 28 agosto 2020) La transfobia di J.K. Rowling non fa quasi più notizia, ma la scrittrice è ben lungi dall'essere disposta ad aprirsi a punti di vista più progressisti sulle questioni di genere. A mesi di distanza dagli ormai famigerati tweet dell'autrice e dalle nette prese di posizione di Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne e alcuni grandi romanzieri come Margaret Atwood e Stephen King, è ora Kerry Kennedy a lanciare alla scrittrice delle nuove accuse di transfobia. Nel dicembre 2019 la Robert F. Kennedy Human Rights Association, di cui Kerry Kennedy è presidente, aveva assegnato a J.K. Rowling il Ripple of Hope Award, un premio umanitario destinato a grandi personaggi dell'universo imprenditoriale, ... Leggi su optimagazine

