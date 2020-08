Il toccante tributo di Amber Riley a Naya Rivera: “Nessuno sa come mi sento davvero” (video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Nelle settimane trascorse dalla morte di Naya Rivera, Amber Riley ha rivolto più di ogni altro pensieri nostalgici e dolenti all'amica e collega. Il tributo più recente ed emozionante è però quello che solo poche ore fa l'artista ha messo in scena al Jimmy Kimmel Live!: una canzone che è allo stesso tempo una dedica all'amica e il via a una nuova avventura musicale. A introdurre l'esibizione di Amber Riley è stato il guest host della trasmissione, Lil Rel Howery, il quale ha ringraziato Jimmy Kimmel e il resto della produzione per aver offerto l'opportunità di rendere omaggio a Naya Rivera. Di recente io e Amber abbiamo perso un'amica fantastica in un tragico ... Leggi su optimagazine

leasbabygiirl : RT @xboobsrita: il tributo di amber per naya è qualcosa di toccante. - MariannaManfre : RT @xboobsrita: il tributo di amber per naya è qualcosa di toccante. - xboobsrita : il tributo di amber per naya è qualcosa di toccante. - xcoryhug : RT @Octavia_Quake: Il tributo di Amber per Naya è qualcosa di veramente toccante. - Noovyis : (Naya Rivera: il toccante tributo musicale di Amber Riley (VIDEO)) Playhitmusic - -

A più di un mese dalla scomparsa di Naya Rivera, Amber Riley ha reso omaggio all'amica durante lo show Jimmy Kimmel Live! cantando il suo nuovo brano 'A Moment'. L'attrice di Glee Amber Riley ha parte ...

