Il ministero della Salute invia ispettori a Lipari dopo la morte della 22enne Lorenza Famularo in ospedale. La protesta di parenti e amici (Di venerdì 28 agosto 2020) Nei prossimi giorni a Lipari arriveranno anche gli ispettori del ministero della Salute per capire di più sulla morte di Lorenza Famularo, la 22enne deceduta la notte del 23 agosto nell’ospedale dell’isola delle Eolie. dopo l’inchiesta amministrativa avviata dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina, che ha portato alla sospensione cautelare di un infermiere, e quella penale della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, Roma annuncia controlli per accertare cosa sia accaduto. La giovane da giorni accusava dolori all’addome e alla spalla e in ospedale, dove si era recata più volte, i medici ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : L'età media dei casi diagnosticati è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione: è quanto emerge nel document… - vaticannews_it : #28agosto Oggi la #Chiesa ricorda la figura di Sant’Agostino, vescovo di Ippona, che con il suo ministero pastorale… - RegLiguria : ELEZIONI: LA SCHEDA DELLE REGIONALI SARA' ROSA La Liguria cambia il colore a seguito della comunicazione da parte… - EmAliprandi : “Il ministero della Difesa della Repubblica di Artsakh ha chiesto di decorare postumo il capitano Armenak Urfanyan,… - Remo2222222 : RT @LaVeritaWeb: Per il ministero della Salute tutti i positivi al virus (guariti compresi) deceduti per qualunque motivo vanno sommati al… -

Ultime Notizie dalla rete : ministero della Le novità delle ordinanze di agosto del Ministero della... PuntoSicuro Coronavirus: 82 nuovi casi positivi in Toscana, 1 deceduto

In Toscana sono 11.595 i casi di positività al Coronavirus, 82 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 65 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...

I tre più potenti treni corazzati dell’esercito russo

Il più formidabile “treno con cannone” (in russo: “póezd s pùshkoj”) della storia era e rimane il sistema missilistico ferroviario da combattimento (BZhRK; ????), dotato di missili balistici intercont ...

In Toscana sono 11.595 i casi di positività al Coronavirus, 82 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 65 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...Il più formidabile “treno con cannone” (in russo: “póezd s pùshkoj”) della storia era e rimane il sistema missilistico ferroviario da combattimento (BZhRK; ????), dotato di missili balistici intercont ...