Golf, UK Championship: Justin Walters resta al comando, out Molinari e Scalise (Di venerdì 28 agosto 2020) Nell’ISPS HANDA UK Championship, ultima gara di un ciclo di sei denominate ‘UK Swing’, il sudafricano Justin Walters è riuscito a mantenere la leadership della classifica con 135 (64 71, -9) colpi al termine del secondo giro. Il ragazzo nativo di Johannesburg, vanta nel suo palmarès soltanto due titoli sul Sunshine Tour, dove ha esercitato la maggior parte della sua attività, e ora ha l’opportunità di poter dare una svolta alla sua carriera, ma per farlo dovrà tornare ai ritmi del primo giro. Il suo primo inseguitore è il francese Benjamin Hebert (136, -8), seguito dall’inglese Paul Waring con 137 (-7) e da Marcus Harmitage e Matthew Jordan. Non hanno, invece, superato il taglio i due italiani in campo, Edoardo Molinari, 90° con 148 (76 72, +4), ... Leggi su sportface

