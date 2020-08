Due incidenti nell’arco di soli 10 minuti: 28enne grave in ospedale (Di venerdì 28 agosto 2020) Così come riportato da ModenaToday, sono gravi le condizioni in cui versa una 28enne, ricoverata ieri all’ospedale di Baggiovara. La giovane nella giornata di ieri, giovedì 27 agosto, è stata vittima di due incidenti nell’arco di pochissimi minuti. Entrambi gli incidenti sono accaduti a Modena attorno alle 8 del mattino. Nel primo, in via Costa, la ragazza, a piedi, è stata urtata da un’auto guidata da un 72enne. Fortunatamente un impatto che non le ha fatto riscontrare particolari lesioni: la 28enne è caduta a terra dopo essere stata colpita da uno specchietto laterale. Il conducente dell’auto si è fermato per prestarle ... Leggi su caffeinamagazine

