Dopo sei mesi in quarantena e 19 tamponi viene licenziata

Il primo messaggio era stato recapitato a fine luglio, ad un altro quotidiano. "Vivo da sola, sono separata e non percepisco alcun tipo di mantenimento dal mio ex marito - raccontava -. Amo il mio ...

Centosettanta giorni in quarantena e 19 tamponi. Nada Cava è ancora positiva. Un vero record. La sua vita è diventata un labirinto che di negativo ha tutto tranne che l’esito al tampone. Nei giorni sc ...

La giornata dei mercati

Ultima settimana da incorniciare per Tim e Mediobanca, che sono le due migliori del Ftse Mib grazie rispettivamente all’accordo sulla fibra unica e il via libera Bce a Leonardo Del Vecchio per salire ...

