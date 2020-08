Dopo la bufera Carlos rompe il silenzio. Dopo Nina Moric, interviene anche Fabrizio Corona (Di venerdì 28 agosto 2020) Le scuse per la frase omofoba di Carlos Maria Corona sono finalmente arrivate. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha da pochissimo compiuto 18 anni e come ogni suo coetaneo è davvero molto attivo sui social, specialmente Instagram. A farlo cadere in una bufera è stato il brutto scivolone omofobo contenuto nelle parole dal ragazzo, diffuse tramite storie su Instagram: “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle siete delle checche”, questa la frase giustamente incriminata, che dimostra quanto Carlos Corona non abbia ancora interiorizzato una certa profondità lessicale e, probabilmente, di pensiero. La prima persona ad intervenire per rimproverarlo è stata mamma ... Leggi su caffeinamagazine

Alberto63Al : RT @SimiWonderland: #PoesiaCrepuscolare #SalaLettura @SalaLettura Là dietro la bufera, sventola l'arcobaleno; sopra il villaggio, nel ser… - _a_olivieri : RT @SimiWonderland: #PoesiaCrepuscolare #SalaLettura @SalaLettura Là dietro la bufera, sventola l'arcobaleno; sopra il villaggio, nel ser… - Erianna171 : RT @SimiWonderland: #PoesiaCrepuscolare #SalaLettura @SalaLettura Là dietro la bufera, sventola l'arcobaleno; sopra il villaggio, nel ser… - gighea : RT @SimiWonderland: #PoesiaCrepuscolare #SalaLettura @SalaLettura Là dietro la bufera, sventola l'arcobaleno; sopra il villaggio, nel ser… - RetwittL : RT @SimiWonderland: #PoesiaCrepuscolare #SalaLettura @SalaLettura Là dietro la bufera, sventola l'arcobaleno; sopra il villaggio, nel ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo bufera Restauro contestato a Cagliari, dopo la bufera sparisce il rosso dal portale del '700 a Castello Casteddu Online Restauro contestato a Cagliari, dopo la bufera sparisce il rosso dal portale del ‘700 a Castello

Niente più rosso. Cambia colore il portone dell’ex Caserma San Carlo di via Santa Croce. Un colore più neutro che dovrebbe mettere la parola fine alla vicenda. Dopo le polemiche sollevate dall’Istitut ...

Covid, Nilufar Addati svela il medicinale che sta prendendo: polemiche di Selvaggia Lucarelli e Deianira Marzano

È bufera su Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, che dopo aver annunciato di essere positiva al Covid su Instagram, ha detto anche che cura sta seguendo. La ragazza ha specificato anche il n ...

Niente più rosso. Cambia colore il portone dell’ex Caserma San Carlo di via Santa Croce. Un colore più neutro che dovrebbe mettere la parola fine alla vicenda. Dopo le polemiche sollevate dall’Istitut ...È bufera su Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, che dopo aver annunciato di essere positiva al Covid su Instagram, ha detto anche che cura sta seguendo. La ragazza ha specificato anche il n ...