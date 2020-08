Covid-19: sintomi più gravi con il gruppo sanguigno A (Di venerdì 28 agosto 2020) Covid-19: il gruppo sanguigno A aumenta la probabilità di avere sintomi più gravi. La conferma da uno studio internazionale pubblicato sul New England Journal of Medicine Le persone con il gruppo sanguigno A hanno maggiori probabilità di sviluppare sintomi più gravi di Covid-19. A confermarlo è una ricerca scientifica internazionale pubblicata sulla rivista scientifica New England… L'articolo Covid-19: sintomi più gravi con il gruppo sanguigno A Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

"Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, in un video postato su Instagram, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all'interno del cast di Bal ...

Coronavirus, 1.411 casi in un giorno: in Italia record da maggio

Nuovo record assoluto di tamponi e nuovo record di positivi da maggio: sono 1.411 i casi accertati di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di oltre 94mila test, finalmente la «potenza d ...

