Coronavirus, 22 positivi in una casa di riposo di Milano: contagiati 21 ospiti e un operatore (Di venerdì 28 agosto 2020) Ventuno ospiti e un operatore sanitario sono risultati positivi in una residenza per anziani. Il focolaio è stato scoperto nella rsa Quarenghi, nella periferia Nord Ovest di Milano, come riporta il quotidiano Il Giorno. A presentare sintomi è soltanto una delle persone risultate infette: sono stati proprio loro a indurre la struttura a sottoporre l’ospite al tampone, risultato positivo. A quel punto il test è stato eseguito su tutti gli utenti della residenza (oltre 120) e al personale ed è così che si è scoperto il focolaio. Dei 21 positivi la metà sono già stati ricoverati in ospedale in reparti Covid, gli altri dieci sono isolati in attesa di un posto, mentre l’operatore è stato messo a ... Leggi su ilfattoquotidiano

La Puglia è di fatto entrata nella seconda ondata di Covid-19. Dopo un lungo periodo fra giugno e luglio di contagi zero, la nostra regione ha visto un nuovo rialzo dei casi positivi, in concomitanza ...

Sono saliti a 5.217 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione giovedì 27 agosto. I dati sono aggiornati alle ore 15 ...

