Salvini, mozione di sfiducia contro la Azzolina: "La ministra è in grado di farlo? No, quindi...". Una bomba (Di giovedì 27 agosto 2020) Dalla Lega una mozione di sfiducia contro "l'incapace Lucia Azzolina". Passa dalle parole ai fatti, Matteo Salvini, e contro la ministra dell'Istruzione, alla vigila della data fatidica del 14 settembre quando le scuole dovranno riaprire, il leader leghista lancia un affondo decisivo. Nel governo regna il caos, la Azzolina di fatto è stata commissariata da una task force comprendente il premier Giuseppe Conte e ministri pesanti come Paola De Micheli (Trasporti), Francesco Boccia (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute), nella convinzione che se tra due settimane sarà flop, allora sarà anche crisi di governo. Per questo l'attacco di Salvini è ancora più ... Leggi su liberoquotidiano

