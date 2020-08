Salvini: “Mastella mi multa? Non penso a paturnie” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arriva puntuale la risposta del leader della Lega Matteo Salvini a Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ieri aveva annunciato di multare Salvini per il mancato utilizzo della mascherina nel corso della sua manifestazione. “Mi occupo di vita vera e non di paturnie”. Così Salvini ha risposto, a Caserta,ad un giornalista che gli ha chiesto di commentare la decisione del sindaco di Benevento. “Pensiamo che in Campania – ha concluso Salvini – c’è gente che ha inaugurato ospedali inesistenti spendendo milioni di euro dei campani”. L'articolo Salvini: “Mastella mi multa? Non penso a paturnie” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

