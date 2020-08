“Noi il valore aggiunto di questa vittoria”: la lista De Luca presidente lancia la sfida (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Giornata di presentazioni per la lista “De Luca presidente” ad Avellino. lista che vede al suo interno Carlo Iannace, Eliana Visione, Irene Masciola e Giulio Belmonte. “Sarà nostro dovere portare risposte al territorio a dir poco vasto, confermando un lavoro ampio, che si basi sui temi e sulle competenze”. E’ questo il manifesto descritto da Iannace capolista della lista De Luca presidente. Alle parole di Iannace gli fanno eco quelle di Belmonte, primo cittadino di Pietradefusi: “La mia esperienza politica, seppur modesta, per un piccolo territorio mi ha insegnato tanto – ammette – Ho massima stima e riconoscenza nel governatore Vincenzo De ... Leggi su anteprima24

