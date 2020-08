Monte Rosa, due giorni in un crepaccio: salva un'escursionista (Di giovedì 27 agosto 2020) Con un paio di pantaloncini e senza attrezzatura adeguata, un'escursionista russa residente in Germania è sopravvissuta due giorni e due notti in un crepaccio profondo oltre 10 metri sul versante ... Leggi su tgcom24.mediaset

LaStampa : Svizzera, turista russa sopravvive a 48 ore in un crepaccio sul Monte Rosa - fanpage : Un salvataggio miracoloso - aderenzis1 : Monte Rosa, turista ritrovata per caso e salvata dopo due notti in un crepaccio - Marilenapas : RT @fanpage: Un salvataggio miracoloso - AostaNews24 : Due giorni in un crepaccio - Salvata miracolosamente una alpinista sul Monte Rosa -