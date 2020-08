Milly Carlucci, a Ballando positivo anche Daniele Scardina (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - "Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, in un video postato su Instagram, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all'... Leggi su corrieredellosport

