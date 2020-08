"La mia utopia per Riace? L'ho costruita con Wim Wenders" (Di giovedì 27 agosto 2020) Ma anche con padre Puglisi e Dino Frisullo, due studenti, un minatore. E Alessandro Manzoni. L’ex sindaco del comune calabrese racconta chi ha ispirato la sua battaglia per l'accoglienza dei migranti Leggi su espresso.repubblica

Cristin97215062 : RT @MDureghello: @Cristin97215062 @nemo652 Hai tutta la mia solidarietà Fulvio.... Anche nella realtà di tutti i giorni, non riesco di fin… - MDureghello : @Cristin97215062 @nemo652 Hai tutta la mia solidarietà Fulvio.... Anche nella realtà di tutti i giorni, non riesco… - sacco89 : @pemar2 dirigente all'altezza della situazione. So che la mia è una speranza, forse un'utopia, da pessimista me ne… - PreduSedda : RT @fojarol: Alza il pugno, alza il pugno Mia dolce rivoluzionaria Alza il pugno, alza il pugno Non rinnego la mia vecchia strada L'utopia… - fojarol : Alza il pugno, alza il pugno Mia dolce rivoluzionaria Alza il pugno, alza il pugno Non rinnego la mia vecchia strad… -

Ultime Notizie dalla rete : mia utopia "La mia utopia per Riace? L'ho costruita con Wim Wenders" L'Espresso Non solo Anonymous: chi sono i cyber-hacktivisti e perché crescono

I servizi segreti li hanno definiti come la minaccia cyber “numericamente più consistente” a target strategici nazionali: sono i cyber-hacktivisti. Un fenomeno molto complesso e che è molto più del ri ...

"La mia utopia per Riace? L'ho costruita con Wim Wenders"

«Siamo ciò che incontriamo...» È una frase bellissima, uno dei tanti regali che ho ricevuto da padre Alex Zanotelli. Siamo ciò che incontriamo. Padre Alex ha ragione: siamo i racconti degli altri, i r ...

I servizi segreti li hanno definiti come la minaccia cyber “numericamente più consistente” a target strategici nazionali: sono i cyber-hacktivisti. Un fenomeno molto complesso e che è molto più del ri ...«Siamo ciò che incontriamo...» È una frase bellissima, uno dei tanti regali che ho ricevuto da padre Alex Zanotelli. Siamo ciò che incontriamo. Padre Alex ha ragione: siamo i racconti degli altri, i r ...