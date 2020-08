La Lamorgese fa la vittima: «Salvini non mi rispetta». E lui: «Zitta, hai fatto entrare cani e porci» (Di giovedì 27 agosto 2020) Fa la vittima, Luciana Lamorgese. vittima del mostro cattivo, ossia di Matteo Salvini, La ministra si sente offesa, un po’ come si erano sentite offese la Azzolina e la Raggi. Tra sbarchi incontrollati, scuola allo sbando e Roma distrutta, le due ministre e la sindaca hanno fatto peggio di chiunque. Ma non lo ammettono e se la prendono con chi le accusa, dicendo quello che pensano la maggior parte degli italiani. La Lamorgese: «Superato ogni limite» «Il senatore Salvini», dice la Lamorgese in un’intervista al Tg1, ha davvero superato ogni limite consentito. Ha dimostrato uno scarso rispetto per le istituzioni e per questa amministrazione di cui è stato ministro». Questo perché il leader della Lega ... Leggi su secoloditalia

Milano: Sardone (Lega), 'città sempre più capitale delle violenze sessuali'

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "Quanto accaduto al parco delle Cave è di una gravità inaudita, ma purtroppo vista la scarsa considerazione che la sinistra ha della sicurezza non ce ne stupiamo. Le aree ...

