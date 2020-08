Inter, parla l’agente di Biraghi: «Ritornerebbe volentieri alla Fiorentina» (Di giovedì 27 agosto 2020) Tra Inter e Fiorentina balla ancora il futuro di Cristiano Biraghi Nella giornata di ieri è arrivata la fumata nera tra Inter e Fiorentina per il rinnovo del prestito di Cristiano Biraghi. A parlare della trattativa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è stato l’agente dell’esterno mancino Mario Giuffredi. «I due club non hanno trovato l’accordo, siamo in attesa. Con i viola c’è un problema contrattuale: il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva un valore completamente diverso a quello di oggi. Cristiano Ritornerebbe volentieri alla Fiorentina, però, un giocatore del ... Leggi su calcionews24

