Il giallo sui registri di ingresso del Billionaire: i sospetti sui pochi clienti iscritti e i tanti furbetti con numeri e nomi falsi (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Ci mancavano solo i clienti dei locali alla moda. Dopo i vacanzieri, a preoccupare sono soprattutto quelli che, in queste settimane, senza rispettare le misure imposte dal governo (per contenere la pandemia del Coronavirus, ndr), hanno affollato i locali della Sardegna, come il Billionaire di Flavio Briatore dove sono stati segnalati diversi positivi (59 i dipendenti infettati), compreso lo stesso imprenditore, ora ricoverato al San Raffaele di Milano. 3 mila clienti «sembrano pochini» Come scrive Il Fatto Quotidiano, al momento nessuno dei clienti entrati in contatto con Briatore e il suo staff sarebbe stato rintracciato. Non è chiaro se la lista con i nominativi e i numeri di telefono dei ... Leggi su open.online

